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Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту обрушения крыши спорткомплекса в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба СК по Кубани Фото: Пресс-служба СК по Кубани
Фото: Пресс-служба СК по Кубани

Сотрудники СК по Кубани начали доследственную проверку по факту обрушения купола крупного спортивного комплекса "Екатеринодар". Как сообщили в пресс-службе ведомства, это было сделано по поручению и. о. главы краевого управления Андрея Маслова.

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Напомним, накануне днем из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу региона, воздухоопорный купол одного из крупнейших в городе спорткомплексов сложился из-за большого выпадения осадков и налипания мокрого снега. Жертв и пострадавших нет. Вице-мэр Антон Смертин в своем Telegram-канале рассказал, что четверых детей, которые занимались теннисом, вывели за час до крушения. На момент обрушения в залах никого не было.

На пострадавшем объекте сейчас идут ремонтно-восстановительные работы.

По информации СК, в настоящее время следователем изучается строительная документация спортивного комплекса на предмет соблюдения требований действующего законодательства при его возведении и эксплуатации.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за расчистку снега на куполе спортивного комплекса. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В спорткомплексе "Екатеринодар", который работает с 2008 года, проводятся тренировки и различные соревнования по многим видам спорта. В зале имеется боксерский ринг, татами, борцовские ковры и ковер для художественной гимнастики, батуты, тренажерный и пять теннисных кортов.

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