В Краснодаре из-за снегопада обрушилась крыша спорткомплекса

В воскресенье днем в столице Кубани сильнейший снегопад стал причиной обрушения крыши крупного спортивного комплекса "Екатеринодар". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как рассказали в администрации города, воздухоопорный купол спорткомплекса сложился из-за большого выпадения осадков и налипания мокрого снега. Жертв и пострадавших нет.

- На объекте уже работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС, оперативной группы муниципальной службы спасения, специалисты управления гражданской защиты. Они приступили к расчистке и восстановлению крыши сооружения, - отметил начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.

По информации мэрии, в спорткомплексе "Екатеринодар" (он был введен в эксплуатацию в 2008 году) проводятся тренировки и различные соревнования по многим видам спорта. В зале имеется боксерский ринг, татами, борцовские ковры и ковер для художественной гимнастики, батуты, тренажерный и пять теннисных кортов.

Также в "Екатеринодаре" занимаются члены физкультурно-спортивного клуба инвалидов.

Тем временем

Губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас на расчистке дорог края работает около 250 единиц техники. На некоторых участках автомагистралей образовались заторы, сохраняется непростая ситуация и в районе Горячего Ключа. Глава региона поручил краевому министерству транспорта усилить работу по расчистке региональных дорог, при необходимости направить туда дополнительную технику из соседних районов. По прогнозам синоптиков, непогода может сохраниться до завтрашнего дня.