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11.01.2021 12:47
Рубрика: Происшествия

В Адыгее при пожаре в частном доме погиб ребенок

Текст: Анна Юркова

В поселке Яблоновском в Адыгее при пожаре в частном доме погиб трехлетний ребенок. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

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Трагедия произошла накануне, 10 января. В одном из частных домов на улице Новой произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В одной из комнат было обнаружено тело ребенка. Его личность установлена.

- Сейчас выясняются точные причины произошедшего пожара и обстоятельства гибели несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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