В горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности

В сочинском поселке Красная Поляна из-за возможного схода лавин объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По предупреждению метеорологов, сегодня с 18.00 и до 18.00 14 января выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря сложится лавиноопасная обстановка.

Как рассказали гости курорта "Красная Поляна", вчера в горах выпал снег, хотя внизу, как и в прибрежном кластере Сочи, шел проливной дождь. По прогнозам, похолодание до минусовой температуры на высоте 1,1 тысячи метров ожидается с 15 января, следовательно, тогда будет идеальная погода для катания на горных лыжах и сноубордах.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно воздержаться от выходов в горы.

При возникновении ЧП звонить по номерам телефонов "010" или "112".