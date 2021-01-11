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11.01.2021 17:40
Рубрика: Экономика

В Ялте подачу воды увеличат до восьми часов в сутки

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

С 12 января воду в Ялте будут подавать восемь часов в сутки, то есть с 06.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00, а не шесть часов, как это было с 14 декабря прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты со ссылкой на главу ведомства Янину Павленко.

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По ее словам, хотя притоки в местные водохранилища остаются незначительными, смягчить график позволяют дополнительные источники - Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский водопад, озеро Могаби, что питает проснувшийся и очень активный водопад Учан-Су.

- Сегодня они дают 15 тысяч кубометров воды в сутки, - уточнила мэр.

Также в водоснабжении зоны в поселке Форос задействована скважина объемом 1,1 тысяча кубических метров. А еще сейчас специалисты готовятся к разработке еще одной скважины, которая даст приблизительно аналогичный объем воды, который планируется направить в сторону Симеиза.

- Мы делаем все, чтобы улучшить водоснабжение нашего региона, - заверила Павленко и поблагодарила ялтинцев за понимание сложившейся ситуации.

Кроме того, власти Ялты привлекут к ответственности застройщика, повредившего во время работ магистральный водовод в Массандре. Сейчас водоканал рассчитывает ущерб. Мэр Ялты подчеркнула, что в отношении повредивших сети застройщиков примут все меры административного воздействия.

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