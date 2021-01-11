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11.01.2021 21:25
Рубрика: Власть

В Крыму у Следственного комитета появился санаторий для сотрудников

Текст: Наталья Козлова

Как пояснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по распоряжению председателя правительства России в ведение Следственного комитета РФ передан "Санаторий "Родина", который располагается в Ялте.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Этим же распоряжением правительства он переименован в "Санаторий Следственного комитета Российской Федерации "Родина" и преобразован в федеральное государственное казенное учреждение, добавила представитель ведомства.

Как рассказывает Петренко, санаторий включает 4 спальных корпуса, расположенных на территории благоустроенного парка, прилегающего к морскому побережью. Комплекс оборудован залами для занятия физкультурой, кабинетами для физиотерапевтического лечения различного спектра заболеваний, бассейном, действующим круглогодично. Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии.

С учетом сложной и напряженной работы следователей и криминалистов ведомственный санаторий станет дополнительной мерой медицинской поддержки. Он расширит возможности и позволит более оперативно вести восстановление и лечение сотрудников и пенсионеров СК России, членов их семей, а также родственников погибших офицеров ведомства, уверена Петренко.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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