В Крыму у Следственного комитета появился санаторий для сотрудников

Как пояснила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по распоряжению председателя правительства России в ведение Следственного комитета РФ передан "Санаторий "Родина", который располагается в Ялте.

Этим же распоряжением правительства он переименован в "Санаторий Следственного комитета Российской Федерации "Родина" и преобразован в федеральное государственное казенное учреждение, добавила представитель ведомства.

Как рассказывает Петренко, санаторий включает 4 спальных корпуса, расположенных на территории благоустроенного парка, прилегающего к морскому побережью. Комплекс оборудован залами для занятия физкультурой, кабинетами для физиотерапевтического лечения различного спектра заболеваний, бассейном, действующим круглогодично. Вся инфраструктура находится в рабочем состоянии.

С учетом сложной и напряженной работы следователей и криминалистов ведомственный санаторий станет дополнительной мерой медицинской поддержки. Он расширит возможности и позволит более оперативно вести восстановление и лечение сотрудников и пенсионеров СК России, членов их семей, а также родственников погибших офицеров ведомства, уверена Петренко.