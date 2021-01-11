В Таганроге при тушении пожара обнаружено тело мужчины

В Таганроге Ростовской области во время тушения пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме обнаружено тело мужчины. Причина его смерти, а также личность и возраст будут установлена в результате экспертиз.

По данным регионального МЧС РФ, ЧП произошло на улице Большой Бульварной. Пламя охватило площадь более 500 квадратных метров. На месте задействовано 60 спасателей и 20 единиц техники. Все жильцы дома эвакуированы.

Как уточнили в ведомстве, пожар начался с крыши. Благодаря оперативным слаженным действиям, пламя удалось локализовать.

Специалистам предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также причину возгорания.