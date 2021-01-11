На Урале рыбак погиб в палатке от угарного газа

На реке Лозьва погиб любитель подледного лова. В обстоятельствах несчастного случая (а именно так на данный момент квалифицируется происшествие) разбираются правоохранительные органы.

Как рассказал сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, днем седьмого января от местного жителя поступил сигнал, что в районе 43 километра реки, в палатке двое мужчин, один из которых не подает признаков жизни.

"Это родные братья, жители Нижнего Тагила, которые приехали порыбачить. По предварительным данным, случившееся не носит криминального характера, специалисты склонны полагать, что это несчастный случай", - пояснил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

На место выезжал судмедэксперт: по его данным, у погибшего есть признаки отравления угарным газом (предположительно, от газовой горелки). "Второй пострадавший - младший брат - доставлен в больницу, его жизнь вне опасности", - уточнили в СК.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.