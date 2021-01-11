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11.01.2021 21:23
Рубрика: Общество

Звонок с большой перемены

Школьники в регионах снова сели за парты
Текст: Мария Голубкова, Ольга Дмитренко, Ирина Никитина, Ольга Штейн
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
После каникул и длительного периода дистанционного обучения школы во многих регионах страны возвращаются к нормальной учебе. Корреспонденты "РГ" выяснили, как это происходило.
После длительного перерыва дети вновь спешат на учебу в свои классы. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ После длительного перерыва дети вновь спешат на учебу в свои классы. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
После длительного перерыва дети вновь спешат на учебу в свои классы. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

- Ура, наконец-то в школу! - не скрывает радости мама шестиклассницы из тюменской гимназии номер 49 Наталья Сурова. - Наши дети и правда засиделись дома, многие родители шутят, что в первый учебный день ребята общались, как на встрече выпускников спустя пару лет.

Фото: iStockПресс-служба Министерства просвещения РФ
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы

Решение вернуть школьников в классы в Тюменской области приняли на заседании оперативного штаба в начале января после положительного ответа представителей местного Роспотребнадзора: заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась во всех возрастных группах, в том числе среди учащихся - на 62 процента. Накануне отмены дистанта классные руководители засидевшихся дома учеников разослали им памятки о мерах безопасности.

В Свердловской области до новогодних каникул дистанционно были вынуждены учиться школьники шестых, седьмых, восьмых и десятых классов. Теперь они тоже возвращаются за парты. Мама восьмиклассника из города Заречного Наталья Филина рада: "Мы с мужем с утра до вечера на работе, ребенок дома сам себя организовать должным образом не может, за два месяца успеваемость упала. Лучше пусть ходит в школу".

Накануне занятий во всех образовательных учреждениях Среднего Урала прошла генеральная уборка и дезинфекция. В новом году школам, как и прежде, нужно соблюдать все требования санитарно-эпидемиологической безопасности: разводить потоки учеников, оснастить учебные заведения антисептиками, рециркуляторами воздуха, бесконтактными термометрами.

В Самаре 11 января вышли с каникул учиться очно ученики с шестого по 11-й классы. Глава региона Дмитрий Азаров объяснил это решение властей снижением заболеваемости по коронавирусу.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Карельские учащиеся вернутся в школы с 1 февраля

Несмотря на то, что школьники Санкт-Петербурга также перешли на очный формат обучения, в комитете по образованию Северной слолицы заявили, что до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения. Да и в очном режиме школы продолжают работать с некоторыми ограничениями.

- У нас задействованы утренние фильтры, то есть на каждом входе в школу, а всего их восемь, классные руководители вместе с врачами поликлиники бесконтактно измеряют температуру у каждого школьника, - рассказала директор школы N 619 Ирина Байкова, - в каждом классе установлены санитайзеры и рециркуляторы.

В Санкт-Петербурге до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения

Впрочем, для тех, кто по тем или иным причинам не может посещать уроки в текущем учебном году, сохранится возможность использовать региональный портал дистанционного обучения и смотреть онлайн-уроки по основным предметам, которые будут вести петербургские педагоги.

Москва и Подмосковье

В Москве еще в конце декабря каникулы для учащихся всех классов продлили на неделю - до 17 января. На каникулы ушли также учреждения дополнительного образования и спортивные школы, подведомственные городу. Вчера в департаменте образования сообщили, что решение о продлении или отмене дистанционного обучения в городских учреждениях образования будет принято к концу этих каникул. "Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки", - подчеркнули в ведомстве. Пока соцкарты льготников из числа школьников и студентов остаются заблокированными. В Подмосковье решили дистанционку не продлевать. По поручению губернатора Андрея Воробьева школы со вчерашнего дня открылись для очного обучения, с 13 января начнут в таком же режиме работать и колледжи. Соцкарты областным льготникам разблокированы. "В вузах, подведомственных нашему министерству образования, до 25 января в дистанционном формате сессия. Затем студенты уйдут до 8 февраля на каникулы. После их окончания начнутся очные занятия", - уточнила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Меры ковидной безопасности продолжают действовать.

Подготовила Ирина Рыбникова

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