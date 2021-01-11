Тюменке удалили из локтя 10-сантиметровую опухоль

В Тюмени врачи удалили десятисантиметровую опухоль из локтя пациентки.

Новообразование росло в районе локтевого сгиба на протяжении трех лет, и, в конце концов, начало причинять женщине существенный дискомфорт: рука болела, плохо гнулся сустав, а пальцы немели.

Женщина обратилась к медикам и ей поставили диагноз "синовиальная киста". Это заполненное жидкостью доброкачественное образование, оно возникает у пораженного участка капсулы сустава.

"Во время операции мы удалили опухоль размером примерно 12 на 10 сантиметров, - рассказал травматолог-ортопед хирургического отделения ОКБ №2 Джамбулат Джамбулатов. - Опухоль была покрыта синовиальной оболочкой и уходила в локтевой сустав".

Уже через пару дней после операции пациентка почувствовала облечение - боль уменьшилась, а к пальцам вернулась подвижность. Какое-то время женщине еще предстоит наблюдаться у врачей, ходить на перевязки и восстанавливать здоровье конечности.