Ученые: Слабые дозы радиации уничтожают COVID-19

Ученые УрФУ и академии наук Узбекистана разрабатывают методические рекомендации по использованию радиации в лечении пациентов с коронавирусом и при дезинфекции.

Когда молекула РНК вируса попадает в клетку человека, она деформируется во многих местах по всей своей длине. Как сообщает пресс-служба уральского вуза, исследователи установили, что эти деформированные места молекулы РНК в тысячу раз чувствительнее к радиации, чем молекулы здоровых клеток. Потому те дозы, которые будут смертельны для вируса, здоровым клеткам не навредят.

В ходе совместных исследований ученые поняли, что уничтожить коронавирус может, например, рентгеновское излучение и ультрафиолет.

- Этот метод рассчитан не только для COVID-19, но и для других вирусов, в частности - для его мутаций. Как физики мы разрабатываем и анализируем механизмы радиационного воздействия на микроуровне, а биологи и медики помогают понять, как это влияет на организм человека в целом, - приводятся в сообщении слова профессора УрФУ, руководителя научной лаборатории "Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники" Анатолия Зацепина.