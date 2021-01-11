В Челябинской области сняли запрет на работу общепита после 23.00

В Челябинской области снято ограничение на работу общепита с 23:00 до 6:00, введенное на время новогодних каникул из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Однако запрет на проведение любых развлекательных мероприятий в кафе и ресторанах остается в силе.

- Продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий - дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ, - сообщили в правительстве региона.

Ограничения на любые массовые мероприятия ведены в регионе из-за пандемии коронавируса. Всего успели переболеть более 39,3 тысячи южноуральцев.24,5 тысячи человек выздоровели и выписались из больниц, 1398 скончались.