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11.01.2021 08:46
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге во время сноса здания стена обрушилась на переход

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

В Екатеринбурге на улице Декабристов, где в новогодние каникулы начался демонтаж здания бывшего техникума, во время работ стена обрушилась на крытый пешеходный переход и задела киоск.

Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара
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Инцидент произошел накануне вечером. Прохожих на улице в это время не оказалось, никто не пострадал.

"Городские службы выезжали на место обрушения. Все нарушения на объектах городского хозяйства зафиксированы. В настоящее время все системы жизнеобеспечения в районе Декабристов, 20 работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее активисты настаивали на том, что сносить конструктивистское здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума нельзя, и администрация Екатеринбурга рекомендовала его владельцу приостановить работы до получения результатов исследований, позволяющих установить ценность объекта.

По информации замглавы города по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина, здание бывшего техникума, до недавнего времени бывшее офисным, по данным Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области не является объектом культурного наследия и не включено в реестр ОКН. Застройщик, который сейчас занимается сносом, планирует возвести на освободившемся участке две жилые высотки и коммерческую недвижимость.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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