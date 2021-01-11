За нарушения при приеме экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ у иностранных граждан образовательные организации станут штрафовать. Причем суммы прописаны совсем немаленькие. Новые статьи в Кодекс об административных правонарушениях вводятся законом, который публикует в этом номере "РГ".

Сертификат о прохождении такого экзамена выдают специально аккредитованные вузы, к примеру, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский университет дружбы народов, МГУ. Можно сдать тест и в регионах, например, в Пскове и Казани.

Отныне за погрешности, причем как намеренные, так и случайные, организаторам таких экзаменов будет грозить административная ответственность. Штрафовать станут как преподавателей, так и сами вузы.

Так, за нарушение формы или порядка проведения экзамена предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Накажут рублем и за нарушение порядка или сроков хранения данных об экзамене, а также за нарушение методики расчета стоимости экзамена.