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Рубрика: Происшествия

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За нарушения на экзаменах для мигрантов станут штрафовать
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
За нарушения при приеме экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ у иностранных граждан образовательные организации станут штрафовать. Причем суммы прописаны совсем немаленькие. Новые статьи в Кодекс об административных правонарушениях вводятся законом, который публикует в этом номере "РГ".
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Сертификат о прохождении такого экзамена выдают специально аккредитованные вузы, к примеру, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский университет дружбы народов, МГУ. Можно сдать тест и в регионах, например, в Пскове и Казани.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Отныне за погрешности, причем как намеренные, так и случайные, организаторам таких экзаменов будет грозить административная ответственность. Штрафовать станут как преподавателей, так и сами вузы.

Так, за нарушение формы или порядка проведения экзамена предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Накажут рублем и за нарушение порядка или сроков хранения данных об экзамене, а также за нарушение методики расчета стоимости экзамена.

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