С 11 января заработал закон, по которому клевета, распространяемая в интернете, станет очень дорого обходиться тем, кто любит полить грязью знакомых и незнакомых. "Российская газета" публикует этот в прямом смысле долгожданный закон.

Впервые в качестве наказания за клевету добавлен совсем не маленький тюремный срок. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Точнее - это поправки в уже действующую статью Уголовного кодекса РФ.

Нельзя сказать, что за клевету раньше не наказывали. Ранее тем, кто поливает человека грязью, грозили штрафы. Не очень серьезные.

По новому закону ответственность за клевету в интернете усиливается. Речь идет о статье 128.1 Уголовного кодекса. В статью внесены два новых квалифицирующих признака клеветы. А именно - клевета, "совершенная публично с использованием интернета", а также клевета в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально неопределенных". Дописали и список наказаний.

Так, за клевету в интернете или СМИ теперь можно сесть на срок до двух лет или заплатить штраф до 2 миллионов рублей. То же самое, но с использование служебного положения выйдет дороже. Зона - до трех лет или штраф до 3 миллионов. Еще дороже обойдется клевета о том, что человек страдает опасным заболеванием. Тут - поездка в тюрьму на 4 года и штраф 4 миллиона рублей.

За клевету с использованием служебного положения положено лишение свободы до трех лет или штраф до 3 миллионов

За клевету, точнее - за ложные обвинения в изнасиловании или сексуальных домогательствах - до пяти лет тюрьмы или штраф до 5 миллионов.

Раньше за все это не было ни ареста, ни тюрьмы. Теперь есть.

Компетентно

Анна Юфа, юрист:

- Законом клевета определена как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого человека или подрывающих его репутацию. По уголовным делам о клевете дознание ведут дознаватели органов внутренних дел РФ.

Законодательство предоставляет потерпевшему право на защиту чести, достоинства и деловой репутации не только посредством уголовного преследования виновного лица, но и в гражданско-процессуальном порядке. То есть в суде.

При обращении потерпевшего в суд главными обстоятельствами будут следующие - сам факт распространения ответчиком ложных сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.

В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса РФ гражданин в суде вправе требовать опровержения порочащих сведений, если распространивший их не докажет, что они соответствуют действительности.

То есть гражданин в суде говорит - это клевета, а тот, кто ее распространил, должен доказать, что говорит правду.

Кроме самого опровержения у пострадавшего есть право требовать возмещения убытков и морального вреда.

Порочащими , будут сведения, содержащие утверждения о нарушении закона, совершении нечестного поступка, неэтичном поведении .Не будут считаться не соответствующими действительности сведения из решений судов, постановлений органов следствия и других официальных документов.