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Рубрика: Экономика

Ложь обойдется дорого

За клевету в интернете придется заплатить до двух миллионов рублей или сесть на два года
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
С 11 января заработал закон, по которому клевета, распространяемая в интернете, станет очень дорого обходиться тем, кто любит полить грязью знакомых и незнакомых. "Российская газета" публикует этот в прямом смысле долгожданный закон.
Впервые в качестве наказания за клевету добавлен совсем не маленький тюремный срок. Фото: Сергей Михеев/ РГ Впервые в качестве наказания за клевету добавлен совсем не маленький тюремный срок. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Впервые в качестве наказания за клевету добавлен совсем не маленький тюремный срок. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Точнее - это поправки в уже действующую статью Уголовного кодекса РФ.

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Нельзя сказать, что за клевету раньше не наказывали. Ранее тем, кто поливает человека грязью, грозили штрафы. Не очень серьезные.

По новому закону ответственность за клевету в интернете усиливается. Речь идет о статье 128.1 Уголовного кодекса. В статью внесены два новых квалифицирующих признака клеветы. А именно - клевета, "совершенная публично с использованием интернета", а также клевета в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально неопределенных". Дописали и список наказаний.

Так, за клевету в интернете или СМИ теперь можно сесть на срок до двух лет или заплатить штраф до 2 миллионов рублей. То же самое, но с использование служебного положения выйдет дороже. Зона - до трех лет или штраф до 3 миллионов. Еще дороже обойдется клевета о том, что человек страдает опасным заболеванием. Тут - поездка в тюрьму на 4 года и штраф 4 миллиона рублей.

За клевету с использованием служебного положения положено лишение свободы до трех лет или штраф до 3 миллионов

За клевету, точнее - за ложные обвинения в изнасиловании или сексуальных домогательствах - до пяти лет тюрьмы или штраф до 5 миллионов.

Раньше за все это не было ни ареста, ни тюрьмы. Теперь есть.

Компетентно

Анна Юфа, юрист:

- Законом клевета определена как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого человека или подрывающих его репутацию. По уголовным делам о клевете дознание ведут дознаватели органов внутренних дел РФ.

Законодательство предоставляет потерпевшему право на защиту чести, достоинства и деловой репутации не только посредством уголовного преследования виновного лица, но и в гражданско-процессуальном порядке. То есть в суде.

При обращении потерпевшего в суд главными обстоятельствами будут следующие - сам факт распространения ответчиком ложных сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.

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В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса РФ гражданин в суде вправе требовать опровержения порочащих сведений, если распространивший их не докажет, что они соответствуют действительности.

То есть гражданин в суде говорит - это клевета, а тот, кто ее распространил, должен доказать, что говорит правду.

Кроме самого опровержения у пострадавшего есть право требовать возмещения убытков и морального вреда.

Порочащими , будут сведения, содержащие утверждения о нарушении закона, совершении нечестного поступка, неэтичном поведении .Не будут считаться не соответствующими действительности сведения из решений судов, постановлений органов следствия и других официальных документов.

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