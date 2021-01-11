России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

Для раздельного сбора мусора в России обустроены 79 819 площадок, на них установлены 92 153 бака. Для полного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов стране надо увеличить число контейнеров до 419993 штук, подсчитали в ППК "Российский экологический оператор". По оценке компании, для их закупки потребуются 5,228 млрд рублей.

"Для полноценного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов необходимо создание соответствующей инфраструктуры по обработке и утилизации отходов, - отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. - Сегодня 35 субъектов обладают производственными мощностями, которые позволяют обработать не менее 30% от общей массы образующихся отходов. Разработанные РЭО меры поддержки инвестпроектов позволят ускорить создание объектов обращения с отходами. Новые инвестиционные инструменты будут утверждены в 2021 году".

Возможность предоставления регионам субсидий на обустройство площадок для раздельного сбора мусора из федерального бюджета сейчас прорабатывают специалисты ППК РЭО, добавили в компании. По оценке ППК РЭО, раздельный сбор отходов частично внедрен в 71 субъекте. В целом по России по состоянию на декабрь 2020 года охват раздельным сбором отходов оценивается почти в 26%.

"При этом все регионы разработали и утвердили порядки раздельного накопления твердых коммунальных отходов", - уточнили в компании.

Регионы-лидеры по внедрению системы раздельного сбора мусора, по версии ППК РЭО, - Москва (100%), Московская область (85%), Республика Коми (69,7%) Псковская область (65,7%), Вологодская область (64,6%), Костромская область (64%), Ярославская область (60%).