С 1 января вступили в силу новые правила противопожарного режима. Помимо прочего в них прописано много новых изменившихся требований для безопасного проживания в жилых домах, общежитиях и номерах гостиниц. Отныне цокольные этажи, подвалы и чердаки запрещено использовать для целей, не связанных с эксплуатацией здания. Эти помещения должны быть закрыты на ключ.

В правилах указано, что быть закрытыми эти помещения должны в том случае, если там нет надобности в постоянном нахождении людей. То есть если в подвалах, в чердачных помещениях и на технических этажах постоянно не находятся люди, - а так оно практически всегда и бывает, - то там должен висеть замок, а на двери должна быть размещена табличка с информацией о месте хранения ключей. Есть и еще один нюанс - в этих так называемых технических помещениях не должно быть горючих веществ и материалов.

Таким образом, новые правила оказались приговором для многочисленных самодеятельных мастерских и импровизированных складов. Не секрет, что в любые свободные помещения жильцы нередко при любой возможности переносят старые вещи, которые вдруг стали не нужны, а выкинуть их жалко. Все это захламляло дома и общежития. Теперь хранение там продукции, оборудования, мебели и других предметов полностью вне закона. И это касается уже не только подвалов и чердаков, а в целом всех жилых зданий.

"В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение", - сказано в одном из пунктов новых правил.

Помимо этого, скорее всего, МЧС придется еще не раз выступать с разъяснениями одного из самых резонансных пунктов правил, который ранее журналисты окрестили запретом курения на балконах. Осенью, когда проект постановления правительства, предусматривающий введение новых противопожарных правил, разместили для обсуждения на портале нормативных правовых актов, в профильном департаменте МЧС России поясняли, что документ неокончательный, в него будут вноситься поправки, и о курильщиках позаботятся.

Любые предметы, подверженные горению, запрещено оставлять в технических помещениях домов, общежитий и отелей. Эти помещения должны быть заперты. Также запрещено делать из комнат склады

Но в окончательной редакции правил сказано предельно четко и кратко: "Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц".

Таким образом, исходя из буквы текста, использование зажигалок, спичек и собственно сигарет так и осталось под запретом. И за нарушение предусмотрен штраф.

Правда, в другом пункте правил, где как раз упоминается курение, сказано, что в квартирах запрещается оставлять без присмотра непотушенные сигареты и горящие свечи. То есть получается, что курить в домах, общежитиях и гостиницах все же можно.