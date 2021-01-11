Samsung на CES 2021: холодильник, фитнес-тренировки и робот-пылесос

Компания Samsung провела мероприятие на выставке CES 2021, которая в этом году из-за пандемии коронавируса проходит полностью в цифровом формате. В число новинок вошли четырехдверный холодильник Bespoke Flex, 110-дюймовый MICRO LED ТВ и робот JetBot 90 AI+.

Новый холодильник получил отсек Beverage Center, включающий диспенсер для воды и автоматически заполняемый кувшин. Четырехдверный модуль также оснащен двойным ледогенератором, который делает не только стандартные кубики льда, но и кусочки меньших размеров Ice Bites для домашних коктейлей.

Кроме того, представили 110-дюймовый MICRO LED-телевизор: он сделан из экрана, состоящего из неорганических светодиодов. 110-дюймовый MICRO LED-дисплей поддерживает режим "4Vue" (Quad View), который позволяет отображать четыре типа контента одновременно, чтобы пользователь мог следить за четырьмя спортивными матчами сразу или смотреть обучающие видео во время видеоигр. Телевизор поступит в продажу этой весной.

На телевизорах Samsung появятся тренировки Smart Trainer - благодаря этой функции пользователь сможет анализировать выполняемые упражнения. В процессе и после тренировки Smart Trainer предоставляет пользователю обратную связь, помогает вести счет количеству повторений и сжигаемых калорий.

Анонсирован новый сервис Samsung SmartThings, который должен научить пользователей готовить. Алгоритм на основе Food AI от компании Whisk предлагает меню на всю неделю, составляет список необходимых ингредиентов и подключается к продуктовым магазинам, позволяя сразу же заказать продукты с экрана холодильника или смартфона. Рецепты можно отправлять на синхронизированную технику для кухни.

Также в рамках пресс-конференции анонсировали новый робот-пылесос JetBot 90 AI+. Он использует технологию распознавания объектов для их идентификации и классификации, чтобы выбрать оптимальный маршрут уборки. Датчик LiDAR и 3D-сенсоры позволяют JetBot 90 AI+ избегать кабелей и мелких предметов, при этом очищая труднодоступные уголки дома. Пылесос также получил камеру и поддержку приложения SmartThings, с помощью которого дистанционно можно следить за происходящим дома.