Самые рейтинговые события 2020 года выходили на Первом канале

В редакцию "РГ" пришли данные компании Mediascope, согласно которым самый рейтинговым событием на ТВ, как обычно, стало Новогоднее обращение президента Росcии Владимира Путина. Его посмотрело более 32 миллионов зрителей в возрасте от 4 лет и старше, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

На Первом канале трансляцию смотрела самая большая аудитория - 9,5 миллиона зрителей, на "России 1" - 6,25 миллиона, на НТВ - почти 5 миллионов.

Первый канал отреагировал на такие цифры релизом, который также пришел в "РГ". В нем подчеркивается, что в топ-10 наиболее рейтинговых эфиров 2020 года на российском ТВ - по данным того же Mediascope - сразу 7 позиций у Первого канала. А в списке ста лучших программ 2020-го года - половина вышла на Первом. "При этом канал не только удержал абсолютное лидерство по телесмотрению у самой активной части населения (зрители младше 60), но и сумел увеличить его в сравнении с 2019 годом", - говорится в релизе.

На второй строчке после Новогоднего обращения президента по итогам эфира 31 декабря - "Новогодняя ночь на Первом". Обращение Президента на телеканале "Россия 1" замыкает первую тройку новогоднего эфира.

В топ-10 программ 31 декабря также вошли фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница" ("Россия 1"), "Любовь и голуби" и "Ирония судьбы" (Первый канал), и специальный праздничный выпуск шоу "Маска" канала НТВ. Как ранее писала "РГ", ирония судьбы состоит в том, что фильм Эльдара Рязанова вот уже второй год как стали смотреть меньше зрителей. Так, в первой десятке новогоднего эфира фильм "Иван Васильевич меняет профессию" на канале "Россия 1" занимает четвертую позицию, а "Ирония судьбы..." лишь восьмую. Она уступает и "Кавказской пленнице", и фильму "Любовь и голуби".

Из десяти самых рейтинговых программ по итогам года большинство выходили в эфире Первого канала. О Новогоднем обращении Президента России было написано выше, а также это Парад Победы и Авиационный парад. Информационной программой года стал праздничный выпуск новостей, вышедший в эфир Первого канала 9 мая. Музыкально-развлекательное шоу года - "Новогодняя ночь на Первом". Спецпроект года - телемарафон "Парад Победы" на Первом, который в этом году, как и сам Парад, прошел в конце июня. А сериалом года стал "Диверсант. Крым", в котором зрители после долгого перерыва вновь встретились с любимыми героями популярной военной киносаги. В топ-10 программ 2020-го года шоу "Маска" канала НТВ занимает четвертое место, а на десятом - фильм "Одесский пароход" канала "Россия 1".