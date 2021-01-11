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11.01.2021 12:00
Рубрика: Спорт

Сборная РФ по бобслею и скелетону выступит на ЧМ под флагом своей федерации

Текст: Максим Домчев
На предстоящем чемпионате мира по бобслею и скелетону, который пройдет с 5 по 14 февраля в немецком Альтенберге, российская команда выступит под флагом с логотипом национальной федерации по этому виду спорта.

В связи с введенными санкциями в отношении российского спорта, которые были утверждены Спортивным арбитражным судом в Лозанне, до 16 декабря 2022 года российские атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под своим национальным флагом. В связи с этим на предстоящем чемпионате мира по бобслею и скелетону команда выступит под флагом с логотипом Федерации бобслея России.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Если же российский спортсмен сумеет завоевать золото, то во время церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации бобслея и скелетона.

"На чемпионат мира в Альтенберг мы отправимся с флагом, на котором будет изображен логотип Федерации бобслея России. В случае наших побед на ближайшем чемпионате мира на церемониях награждения будет играть гимн IBSF. Для ТВ российская команда будет обозначаться как BFR (Bobsleigh Federation of Russia). Что касается соревновательных комбинезонов, то они должны быть утверждены в международной федерации", - сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

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