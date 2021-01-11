Сергей Кравцов: Школа вправе выбирать, по каким учебникам ей работать

В "Российской газете" прошел "Деловой завтрак" с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Один из вопросов министру задала Надежда - многодетная мама и учитель английского языка в самарской школе: "Начиная с 2005 года, я работаю по учебнику, который с тех пор не переиздавался. Если идти строго по параграфам, то сначала дети изучают буквы, но уже на пятом уроке они должны уметь читать тексты. А где же блок, который соединяет буквы, обучает чтению? Он упущен в данном издании. Как, минуя важные блоки знаний, научить ребенка английскому языку без репетитора?"

Сергей Кравцов: Когда я учился в школе, был известный учебник Натальи Александровны Бонк. Сегодня уже есть много новых, тоже хороших учебников, которые формируют у ребенка речевые компетенции, возможность прежде всего говорить. Несколько лет назад была введена устная часть в ЕГЭ по иностранному языку. Это тоже подтолкнуло систему к развитию методик преподавания языков: мы хотим научить ребенка говорить, общаться на иностранном языке. Поэтому надо разобраться с этим учебником, о котором вы говорите. Посмотреть, входит ли он сейчас в обновленный федеральный перечень учебников или нет. Пришлите нам его название, пожалуйста, и мы разберемся. Как вы знаете, сегодня сама школа вправе выбирать, по каким учебникам ей работать. А что касается программ преподавания, то здесь мы работаем над тем, чтобы помочь учителю. Курсы повышения квалификации должны быть построены так, чтобы у учителя был весь методический набор для того, чтобы дать качественное образование школьнику.

Полную версию "Делового завтрака" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".