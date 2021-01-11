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11 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 469-ФЗ "О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях""

Дата подписания 29 декабря 2020 г.
Опубликован 11 января 2021 г.

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 34 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 16, ст. 551; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2014, N 30, ст. 4217) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 34. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха и обратно

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности, к месту отдыха и обратно один раз в два года осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией статьи 34 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в редакции настоящего Федерального закона), осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин