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11.01.2021,  
11:09
Текст:  Алексей Иванов

Слиться с местностью: маскировку спецназа Вьетнама показали на видео

В Сети появилось новое видео практических занятий по маскировке армейского спецназа Да Конг Вьетнамской народной армии.

Фото: emperornie/Wikimedia.org
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В коротком ролике показано, как бойцы передвигаются под водой, используя небольшие дыхательные трубки. Также они отрабатывают упражнение по маскировке в земле.

Солдат "закапывают" их сослуживцы, аккуратно укладывая сверху куски грунта с растительностью. Визуально отличить такие схроны от обычного рельефа практически невозможно. Дышат бойцы также с помощью небольших трубок, выставленных наружу. Затем по команде они разом поднимаются и идут в атаку.

Отметим, что искусство маскировки вьетнамские солдаты в полной мере использовали в ходе войны с США, устраивая американцам ловушки и засады в джунглях.

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