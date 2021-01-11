Спецслужбы США обязали рассказать Конгрессу все, что им известно об НЛО

Национальная разведка и министр обороны США должны до конца июня 2021 года предоставить комитетам Конгресса по разведке и вооруженным силам открытый отчет о "неопознанных летающих объектах" (НЛО), рассказав все, что им известно на эту тему, сообщает американский телеканал CNN.

Указание об этом содержится в комментарии комитета Сената США к подписанному президентом США Дональдом Трампом 27 декабря 2020 года закону о финансировании американской разведки на 2021 год. Как сказано в документе, "комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием единого всеобъемлющего процесса в рамках федерального правительства для сбора и анализа разведывательных данных о неопознанных летающих объектах (в США применяется термин "неопознанные воздушные явления" - "РГ"), несмотря на их потенциальную угрозу... Комитет поручает представить отчет в течение 180 дней с даты принятия закона в Конгресс информацию от разведслужб и вооруженных сил касательно "неопознанных воздушных явлений", также известных как "аномальные летательные аппараты", включая наблюдаемые воздушные объекты, которые не были идентифицированы... Отчет должен быть представлен в несекретной форме, но может включать секретное приложение".

Представитель Управления директора национальной разведки подтвердил данную информацию сайту проверки фактов Snopes.

По всей видимости, причиной столь явного интереса американских законодателей к феномену НЛО стали рассекреченные Пентагоном в середине мая 2020 года видеозаписи трех встреч самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами. Напомним, речь в отчете Пентагона идет о следующих инцидентах: 27 июня 2013 года истребитель Super Hornet из 11-й ударной истребительной эскадрильи (VFA-11), вылетевший с авиабазы ВМС США Oceana в штате Вирджиния, столкнулся с "самолетом белого цвета и примерно размером и формой беспилотного летательного аппарата или ракеты". Как сказано в отчете, "объект прошел по правой стороне истребителя на расстоянии около 60 метров, полет истребителя проходил в это время на высоте около 5200 метров. Объект поднимался и имел видимый след выхлопных газов". На радиолокационных записях самолета и наземного слежения не обнаружилось никаких следов неизвестных летательных аппаратов.

18 ноября 2013 года истребитель Super Hornet из 143-й ударной истребительной эскадрильи (VFA-143), вылетевший с той же базы ВМС Oceana, заметил на экране радара объект в зоне предупреждения W-72 на высоте около 3600 метров и скорость примерно 0,1 Маха (122,5 км/ч). По словам пилота, который визуально отслеживал аппарат в течении примерно часа, "объект имел размах крыльев примерно 1,5 метра и был окрашен в белый цвет без каких-либо других отличительных черт". Эксперты ВМС пришли к выводу, что это был беспилотник, однако ни о каких полетах дронов в этом районе в тот день информации не нашли. Сходные случаи произошли 26 марта, а также 23 и 27 апреля 2014 года в районе той же базы Oceana.

Многие эксперты сочли, что речь идет о беспилотниках, однако военные так и не смогли выяснить, откуда были эти дроны, кто ими мог управлять и почему они летали в районе базы ВМС, представляя опасность для самолетов. Не обошлось без версий о деятельности России или Китая, но развития эта теория не получила, видимо, из-за отсутствия каких-либо доказательств.

Президент Трамп, посмотрев записи Пентагона, назвал их "чертовщиной", и сказал, что ему интересно знать, "насколько это реально".

В 2007-2012 годах в США действовала секретная программа, в рамках которой Пентагон изучал проблематику НЛО, но потом она была свернута, поскольку военные заявили, что у них есть "более важные проблемы, требующие финансирования". Между тем экс-глава программы Луис Элизондо заявил CNN в 2017 году, что "существуют очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки во Вселенной".