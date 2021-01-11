Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Подпункт 30 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133; N 53, ст. 8424, 8454; 2019, N 6, ст. 461; N 12, ст. 1226; N 42, ст. 5801; N 52, ст. 7765) изложить в следующей редакции:

"30) организации развития национальных видов спорта, организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания региональных центров спортивной подготовки и обеспечения их деятельности, присвоения спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственной аккредитации региональных спортивных федераций;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 29, ст. 3612; N 48, ст. 5726; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 9, ст. 1207; N 17, ст. 2317; N 30, ст. 4596; N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 31, ст. 4325; N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025, 4031; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 1, ст. 43, 76; N 14, ст. 2018; N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3277; N 27, ст. 4217; N 48, ст. 6736; 2017, N 17, ст. 2460; N 31, ст. 4751; N 50, ст. 7544; 2018, N 7, ст. 975; N 17, ст. 2428; N 24, ст. 3414; N 52, ст. 8096; N 53, ст. 8490; 2019, N 27, ст. 3537; 2020, N 29, ст. 4500; N 31, ст. 5031, 5032, 5033) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 101 изложить в следующей редакции:

"101) программа развития вида спорта в Российской Федерации или субъекте Российской Федерации - программа, которая разрабатывается соответствующей общероссийской или региональной спортивной федерацией сроком на четыре года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, устанавливает перечень мероприятий, цели, задачи и целевые показатели деятельности соответствующей общероссийской или региональной спортивной федерации по развитию определенного вида спорта в Российской Федерации или субъекте Российской Федерации и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;";

б) пункт 32 после слов "программы развития вида спорта" дополнить словами "в Российской Федерации";

2) в статье 6:

а) пункт 2 после слов "Олимпийским играм" дополнить словами ", Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм, Всемирным специальным олимпийским играм";

б) пункт 21 дополнить словами ", установление порядка определения эффективности деятельности общероссийских и региональных спортивных федераций по развитию видов спорта в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации, в том числе эффективности реализации программ развития видов спорта в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации";

в) в пункте 3 слова "и всероссийских" заменить словами ", всероссийских и международных";

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) участие в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории Российской Федерации с учетом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями;";

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнований среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;";

3) в статье 8:

а) в части 1:

пункт 11 после слов "видов спорта" дополнить словами "в Российской Федерации";

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) утверждение программ развития видов спорта в субъектах Российской Федерации и участие в их реализации;";

в пункте 3:

подпункты "б" - "г" изложить в следующей редакции:

"б) установление порядка разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, в том числе порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанные календарные планы;

в) ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территориях субъектов Российской Федерации;

г) утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;";

дополнить подпунктами "д" - "ж" следующего содержания:

"д) установление порядка финансирования и норм расходов средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы субъектов Российской Федерации;

е) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации;

ж) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;";

дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32) участие в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территориях субъектов Российской Федерации с учетом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями;";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) создание региональных центров спортивной подготовки, обеспечение их деятельности;";

б) в части 2:

пункт 2 после слов "международных спортивных соревнований" дополнить словами ", международных физкультурных мероприятий";

пункт 41 после слов "студенческих спортивных лиг)" дополнить словами ", международных физкультурных мероприятий среди студентов";

4) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и спорта к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация муниципальных программ развития физической культуры и спорта;

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного спорта на территориях муниципальных образований;

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона;

4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе:

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований, определение видов спорта, по которым могут формироваться спортивные сборные команды муниципальных образований, утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, включая обеспечение деятельности организаций, созданных муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.";

5) в статье 91:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) пункт 2 после слов "международных спортивных соревнований" дополнить словами ", физкультурных мероприятий";

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) участвовать в реализации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения на территориях муниципальных образований международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;";

6) часть 3 статьи 13 после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,";

7) в статье 16:

а) в части 1:

пункт 9 после слов "международные официальные спортивные мероприятия" дополнить словами "и физкультурные мероприятия";

дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91) инициировать предложения (заявки) о проведении на территории Российской Федерации международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе о выдвижении Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения таких мероприятий, направлять предложения (заявки) в соответствующие международные спортивные организации, а также участвовать в их реализации;";

б) в части 3:

пункт 1 дополнить словами "в Российской Федерации";

пункт 2 после слов "программами развития видов спорта" дополнить словами "в Российской Федерации";

пункт 5 после слов "видов спорта" дополнить словами "в Российской Федерации";

8) часть 14 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"14. Международные официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в отношении которых возникают обязательства Российской Федерации, проводятся на территории Российской Федерации только при условии согласования предложений (заявок) о проведении таких мероприятий с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируется проведение таких мероприятий, и федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Согласование предложений (заявок) о проведении таких мероприятий, в том числе о выдвижении Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения таких мероприятий, оформление обязательств (гарантий), принимаемых на себя Российской Федерацией в связи с подготовкой и проведением таких мероприятий, утверждение положений (регламентов) о таких мероприятиях осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

9) пункт 9 части 3 статьи 203 после слов "программ развития вида спорта" дополнить словами "в Российской Федерации";

10) в статье 22:

а) часть 41 изложить в следующей редакции:

"41. При присвоении спортивных званий "мастер спорта России международного класса", "гроссмейстер России" и "мастер спорта России" выдаются соответственно удостоверение "мастер спорта России международного класса", удостоверение "гроссмейстер России" и удостоверение "мастер спорта России", а также соответствующие нагрудные знаки, рисунки и описания которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.";

б) часть 7 после слов "муниципальных районов и" дополнить словами "муниципальных округов,";

в) часть 9 после слов "Положение о присвоении" дополнить словами ", лишении, восстановлении";

11) в статье 23:

а) в части 1 слова "международных спортивных мероприятий" заменить словами "международных физкультурных мероприятий и международных спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)";

б) часть 2 после слов "и спортивные мероприятия" дополнить словами "(в том числе значимые международные официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия)";

в) часть 4 после слов "проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" дополнить словами "(в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)";

12) в части 1 статьи 341 в третьем предложении слова "с учетом мнений общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта" исключить;

13) в статье 38:

а) в пункте 3 части 1 слова "и всероссийских" заменить словами ", всероссийских и международных";

б) пункт 1 части 4 после слова "поселений," дополнить словами "муниципальных округов,";

в) часть 41 после слов "муниципальных районов и" дополнить словами "муниципальных округов,".

Президент Российской Федерации В. Путин