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Рубрика: Экономика

Кибервор ищет паспорт

Способны ли кредитные организации защитить данные россиян
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)
С начала года в России вступают в силу новые требования к кибербезопасности в финансовом секторе. Самые серьезные регулятор ввел для системно-значимых кредитных организаций - стандартный уровень требований должны соблюдать банки и страховые компании с активами свыше 20 миллиардов рублей. Определенные нормы начнут предъявляться также к микрофинансовым организациям и ломбардам. Что это значит для рядовых заемщиков, разбиралась корреспондент "РГ".

Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Сергей Канивец говорит, что новые требования для небольших игроков рынка оказались в новинку - по сути, это первая попытка заставить следить за кибербезопасностью ломбарды и МФО. Если микрофинансовые структуры внедрят нововведения, то стоимость их услуг может несколько возрасти. Это единственное, что заметят клиенты.

Фото: iStock
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А вот будет ли защита от киберугроз эффективна, вопрос. Ведь сектор микроплатежей действительно часто подвергается различным киберугрозам. Они бывают чисто техническими, когда, например, человек пытается получить дистанционный заем, взламывая электронную платежную систему. С ними МФО давно привыкли бороться самостоятельно и в общем делают все, чтобы их не обворовывали.

Для заемщика же главной угрозой становится кража персональных данных. У него воруют паспортные данные, под которые затем оформляют займы. Таких кибермошенников называют "фродами". В данном случае потерпевшими оказываются все. Гражданин, у которого украли данные, через год может столкнуться с тем, что у него списывают деньги по решению суда, о котором он даже не знал. Правду доказать можно: люди оспаривают решения судов и свои деньги возвращают. Но это требует времени и нервных затрат.

Для заемщика главной угрозой становится кража персональных данных. У него воруют паспортные данные, под которые затем оформляют займы

Новые требования ЦБ к микрофинансистам должны защитить данные граждан от такой схемы. Но, как отмечает руководитель отдела консалтинга и аудита информационной безопасности STEP LOGIC Денис Пащенко, 77 процентов утечек данных из финансовых организаций в 2020 году произошли из-за умышленных действий персонала. "Поэтому принципиально ничего не изменится", - считает он.

С ним солидарен и основатель компании "Только Высокие Технологии" Даниил Ростовцев. Эксперт утверждает: 100-процентной защиты от проникновения и получения информации от посторонних лиц пока просто не существует. Этот процесс может только быть минимизирован.

Экономика Финансы Банки

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