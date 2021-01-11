Стало известно, что Apple презентует весной

В Сеть попала информация о том, что Apple планирует представить весной 2021 года.

Японский портал MacOtakara рассказал, что компания готовит к апрелю презентацию третьего по счету поколения своего самого бюджетного смартфона iPhone SE. Скорее всего, он останется с тем же экраном, что и у предшественника - с диагональю 4,7 дюйма.

Однако не исключено, что Apple выпустит не только базовый смартфон из этой линейки, но и версию iPhone SE Plus с увеличенным до 5,5 или 6,1 дюйма дисплеем.

Также компания представит новые беспроводные наушники AirPods Pro. Размер их футляра немного изменится: толщина останется прежней (21 мм), высота увеличится с 45,2 мм до 46 мм, а ширина, напротив, уменьшится с 60,6 мм до 54 мм. Кроме того, компактнее станут сами наушники - возможно, они лишатся своей фирменной ножки.