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Рубрика: Общество

В Мексике нашли не имеющую аналогов статую цивилизации уастеков

Текст: Денис Передельский
Фото: Maria Eugenia Maldonado Vite, INAH Фото: Maria Eugenia Maldonado Vite, INAH
Фото: Maria Eugenia Maldonado Vite, INAH

В первый день 2021 года на юго-востоке Мексикм жители деревни Идальго Амаджак, регион Веракрус, случайно обнаружили в цитрусовой роще двухметровую женскую статую - первую в своем роде.

Фото: iStock
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О неожиданном и важном открытии на своем официальном сайте сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH). Ученые говорят, что найденная фермерами статуя доиспанского периода является уникальной.

Она была вырезана из известняка. Древний скульптор изобразил молодую женщину, элегантно одетую в рубашку с длинными рукавами и юбку длиной до щиколотки. Голову женщины венчает довольно сложный и высокий головной убор.

Обращает на себя внимание то, что небольшое округлое лицо вместо глаз имеет отверстия, напоминающие пустые глазницы. Впрочем, по мнению исследователей, объясняется это просто: изначально в эти "глазницы" были вложены специальные вставки. Вероятно, глаза были изготовлены из обсидиана. Трудно даже предположить, когда они пропали.

Также женщина носит длинное ожерелье с детально выгравированным амулетом, известным как ойохуалли. Это был символ плодородия. Сама скульптура, как уточняют ученые, в самой широкой своей части достигает 60 сантиметров, а ее толщина составляет около 25 сантиметров. Артефакт находится в отличном состоянии. Сохранился даже широкий каменный клин, исходящий вниз из подошв женщины. С его помощью статуя намертво крепилась в вертикальном положении.

По стилю и сочетанию различных творческих элементов археологи INAH датировали статую поздним постклассическим периодом (1450-1521 годы нашей эры). Это был доиспанский период, когда в Мексике правил Тройственный союз, также известный как империя ацтеков.

Однако сама статуя, по всей видимости, относится к культуре уастеков - народу, проживавшему на территории Мексики и относившемуся к языковой группе майя. Ацтеки поддерживали с этой цивилизацией тесные культурные и торговые связи.

В Мексике и ранее находили женские скульптуры уастеков. Но все они интерпретировались как изображения богинь, в основном богини земли и плодородия Тлазолтеотль. Однако вновь найденная скульптура оказалась уникальной. Археологи установили, что она изображала не богиню, а реальную женщину. Это считается большой редкостью для народов доиспанского периода.

Фото: iStock
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У статуи присутствуют некоторые элементы, присущие божествам, например, ойохуалли. Но у нее отсутствуют другие обязательные для божеств атрибуты, в частности нет кольца в носу и веретена. Поэтому ученые предположили, что изображенная женщина относилась к элите, пользовалась огромным уважением, обладала большой властью и влиянием. Возможно, это была правительница. Идентифицировать ее личность ученым пока не удалось.

Эксперты обращают внимание и на еще одну отличительную особенность этого артефакта. Общая стилистика, а также то, что статуя была найдена в долине реки Туспан, где проживали уастеки, указывают на то, что она была изготовлена культурой уастеков. Но скульптура содержит некоторые элементы, типичные для традиции народа науа, который проживал в центральной части современной Мексики.

Например, именно науа практиковали при создании своих произведений монументального искусства инкрустированные глазницы. В то же время для этого народа было не характерно изображение гладкой одежды, а для уастеков это было типично.

К слову, археологи еще не проводили раскопки на месте, где была обнаружена статуя. Но предварительный осмотр показал, что она находилась внутри обширного археологического памятника. При этом визуально никакие монументальные постройки не были обнаружены.

Поскольку статуя была найдена в перевернутом виде, археологи предположили, что она была перевезена сюда из другого места. Возможно, это было сделано уже в период колонизации, когда статую могли использовать в качестве обычного строительного материала.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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