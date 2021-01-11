Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 483-ФЗ "Об упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Волоколамского городского суда Московской области"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года
Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3 и 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":
1) упразднить:
Лотошинский районный суд Московской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Волоколамского городского суда Московской области;
Шаховской районный суд Московской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Волоколамского городского суда Московской области;
2) установить, что юрисдикция Волоколамского городского суда Московской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Московской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:
города областного подчинения Волоколамск с административной территорией;
поселка городского типа областного подчинения Лотошино с административной территорией;
поселка городского типа областного подчинения Шаховская с административной территорией.
Статья 2
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" образовать в составе Волоколамского городского суда Московской области постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Лотошино Московской области и в рабочем поселке Шаховская Московской области.
Статья 3
1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.
Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 1 и 2 настоящего Федерального закона.
2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
Президент Российской Федерации В. Путин