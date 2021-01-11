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11 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8352)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 483-ФЗ "Об упразднении Лотошинского и Шаховского районных судов Московской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе Волоколамского городского суда Московской области"

Дата подписания 30 декабря 2020 г.
Опубликован 11 января 2021 г.

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3 и 32 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить:

Лотошинский районный суд Московской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Волоколамского городского суда Московской области;

Шаховской районный суд Московской области, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Волоколамского городского суда Московской области;

2) установить, что юрисдикция Волоколамского городского суда Московской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Московской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона:

города областного подчинения Волоколамск с административной территорией;

поселка городского типа областного подчинения Лотошино с административной территорией;

поселка городского типа областного подчинения Шаховская с административной территорией.

Статья 2

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" образовать в составе Волоколамского городского суда Московской области постоянные судебные присутствия в рабочем поселке Лотошино Московской области и в рабочем поселке Шаховская Московской области.

Статья 3

1. Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей 1 и 2 настоящего Федерального закона.

2. Статьи 1 и 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин