Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 467-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов""

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 345-ФЗ "О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6421; 2014, N 26, ст. 3360; 2016, N 28, ст. 4558; 2017, N 24, ст. 3486; 2018, N 47, ст. 7139) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"1-го Западного окружного военного суда - на территории Республики Карелия, Республики Коми, Вологодской области, Ленинградской области, Новгородской области, Псковской области, города Санкт-Петербурга;";

2) абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Северного флотского военного суда - на территории Архангельской области, Мурманской области и Ненецкого автономного округа;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин