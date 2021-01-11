Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 533-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи""

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31, ст. 3431; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 7, ст. 901; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6333; N 50, ст. 7351, 7366; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4062; N 43, ст. 5451; N 44, ст. 5643; N 48, ст. 6162; N 49, ст. 6339, 6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4229, 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4342, 4383; 2016, N 10, ст. 1316, 1318; N 15, ст. 2066; N 26, ст. 3873; N 27, ст. 4213, 4221; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 53, ст. 8453, 8455; 2019, N 18, ст. 2214; N 23, ст. 2914; 2020, N 15, ст. 2233) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) дополнить подпунктом 31-1 следующего содержания:

"31-1) идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования) - идентификационный номер пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в котором предусмотрена возможность использования идентификационного модуля;";

б) в подпункте 32 слово "устанавливается" заменить словом "используется";

2) в статье 44:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. На территории Российской Федерации услуги связи оказываются операторами связи пользователям услугами связи на основании договора об оказании услуг связи, заключенного в соответствии с гражданским законодательством, настоящим Федеральным законом и правилами оказания услуг связи.

Заключение договоров об оказании услуг связи посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением случая, указанного в абзаце пятом пункта 11 настоящей статьи, осуществляется при наличии волеизъявления физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо юридического лица одним из следующих способов:

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

с использованием простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации, при условии идентификации физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя юридического лица, с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Оператор связи или уполномоченное им лицо для заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи должны использовать:

помещения, части помещений, находящиеся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде;

оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности и расположенных в других стационарных объектах, или торговые объекты, имеющие торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест.

Заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в нестационарных торговых объектах запрещается, за исключением случаев заключения оператором связи или уполномоченным им лицом договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в транспортных средствах, которые специально оборудованы для обслуживания абонентов и требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области связи, либо договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящей статьи с учетом особенностей, установленных абзацем пятым настоящего пункта.

В случае использования пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего встроенный идентификационный модуль, который позволяет программно изменять информацию на идентификационном модуле, необходимую для идентификации абонента и (или) пользователя услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, и (или) пользовательского оборудования (оконечного оборудования) в сети оператора подвижной радиотелефонной связи заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляется только с использованием способов, указанных в абзацах третьем и пятом пункта 1 настоящей статьи.

Услуги подвижной радиотелефонной связи предоставляются абоненту - физическому лицу или абоненту - юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю и пользователю услугами связи такого абонента, достоверные сведения о которых предоставлены оператору связи в соответствии с правилами оказания услуг связи, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Абонент - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель обязаны предоставить оператору связи сведения о пользователях услугами связи в соответствии с правилами оказания услуг связи. Требования настоящего абзаца не распространяются на договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, заключаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Абонент - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, заключающие договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, предоставляют возможность пользоваться в рамках указанного договора услугами подвижной радиотелефонной связи пользователям услугами связи - физическим лицам только при условии внесения в федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации) абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем или по решению абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя пользователем услугами связи сведений о таком пользователе услугами связи - физическом лице и сведений об используемом этим пользователем услугами связи абонентском номере, выделенном оператором подвижной радиотелефонной связи, а также о наименовании абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Оператор связи обязан проверять наличие таких сведений посредством направления запроса в единую систему идентификации и аутентификации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия до начала оказания услуг связи. В случае, если при проверке оператор связи обнаружит, что сведения отсутствуют или не являются достоверными, оператор связи обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи, о чем уведомляет юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя, и в случае отсутствия ответа в установленный срок исключает из договора указанный абонентский номер, выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи.

В случае, если услуги подвижной радиотелефонной связи оказываются абоненту - юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю в целях обеспечения функционирования пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в котором используется идентификационный модуль, указанные услуги оказываются при условии внесения абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в единую систему идентификации и аутентификации сведений об абонентском номере, используемом при функционировании пользовательского оборудования (оконечного оборудования), адресе абонента или адресе установки пользовательского оборудования (оконечного оборудования) и других сведений, позволяющих идентифицировать абонента или его пользовательское оборудование (оконечное оборудование). Состав указанных в настоящем абзаце сведений и порядок их внесения абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в единую систему идентификации и аутентификации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При внесении в единую систему идентификации и аутентификации сведений, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта, абонентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем такие сведения должны быть подтверждены пользователем услугами связи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Правилами оказания услуг связи могут устанавливаться случаи, при которых не требуется предоставление оператору связи сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя.";

в) в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. Оператор связи или лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи обязаны внести в такой договор достоверные сведения об абоненте, перечень которых установлен правилами оказания услуг связи. Лицо, действующее от имени оператора связи, обязано направить один экземпляр подписанного договора оператору связи в течение десяти дней после его заключения, если меньший срок не предусмотрен указанным договором.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"использование единой системы идентификации и аутентификации;";

абзац седьмой признать утратившим силу;

3) дополнить статьей 442 следующего содержания:

"Статья 442. Информационная система мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя

1. В целях осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, создается информационная система мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя (далее - информационная система мониторинга).

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с использованием информационной системы мониторинга осуществляет мониторинг соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи.

3. В целях осуществления мониторинга, указанного в пункте 2 настоящей статьи, информационная система мониторинга взаимодействует с единой системой идентификации и аутентификации, базой данных перенесенных абонентских номеров, иными определенными Правительством Российской Федерации информационными системами.

4. Организационные и технические меры, необходимые для реализации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, полномочий по мониторингу соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, осуществляет радиочастотная служба.";

4) статью 45 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. Физическое лицо, зарегистрированное в единой системе идентификации и аутентификации, вправе вносить в единую систему идентификации и аутентификации с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также исключать из указанной системы:

сведения об одном или нескольких абонентских номерах, выделенных ему оператором подвижной радиотелефонной связи;

идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования), который используется в его пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) в привязке к его абонентскому номеру, выделенному оператором подвижной радиотелефонной связи.

В случае утраты пользовательского оборудования (оконечного оборудования), идентификатор которого внесен в единую систему идентификации и аутентификации, физическое лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, вправе внести сведения об утрате такого пользовательского оборудования (оконечного оборудования) в единую систему идентификации и аутентификации с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. После получения из единой системы идентификации и аутентификации информации об утрате пользовательского оборудования (оконечного оборудования) и в случае подтверждения уникальности идентификатора пользовательского оборудования (оконечного оборудования), внесенного в единую систему идентификации и аутентификации, на основании сведений, имеющихся в распоряжении оператора подвижной радиотелефонной связи, данный оператор обязан не оказывать услуги связи абоненту - физическому лицу или пользователю услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя в случае использования им утраченного пользовательского оборудования (оконечного оборудования). Порядок взаимодействия оператора подвижной радиотелефонной связи с оператором единой системы идентификации и аутентификации устанавливается Правительством Российской Федерации.

8. При получении оператором подвижной радиотелефонной связи от оператора единой системы идентификации и аутентификации запроса о соответствии данных об абоненте - физическом лице или пользователе услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации, данным об абоненте - физическом лице или пользователе услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, которые получены оператором подвижной радиотелефонной связи в результате проведения проверки достоверности сведений в соответствии с пунктом 6 статьи 44 настоящего Федерального закона, оператор подвижной радиотелефонной связи предоставляет соответствующую информацию в единую систему идентификации и аутентификации.

Указанное взаимодействие между оператором подвижной радиотелефонной связи и оператором единой системы идентификации и аутентификации осуществляется посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

5) в статье 46:

а) абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативноразыскную деятельность, запроса от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, сформированного по результатам мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, или предписания указанного федерального органа исполнительной власти, сформированного по результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а также в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи;";

б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13. Для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя оператор подвижной радиотелефонной связи обязан обеспечить федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, доступ, в том числе с использованием информационной системы мониторинга, к информации о способах подтверждения сведений и результатах проведенных проверок достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, к сведениям об абонентах и сведениям о пользователях услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, об используемом ими пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании), к информации о функционировании идентификационных модулей, используемых абонентами и пользователями услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя, а также направлять в указанную информационную систему мониторинга иную информацию в составе, порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

6) абзац второй пункта 1 статьи 53 после слов "оконечное оборудование," дополнить словами "в том числе идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования),".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2021 года.

2. Абоненты - юридические лица либо индивидуальные предприниматели, заключившие с операторами связи договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, либо пользователи услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя по решению указанных абонентов вносят сведения о пользователях услугами связи в федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в соответствии с требованиями, установленными абзацем шестым пункта 11 статьи 44 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", в срок до 30 ноября 2021 года.

3. Обязанности операторов связи, установленные абзацем седьмым пункта 11 статьи 44 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", в отношении абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, заключивших с операторами связи договоры об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, возникают с 1 декабря 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин