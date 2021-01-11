Пока в Дубае не самые рейтинговые теннисисты пытаются пройти квалификацию Открытого чемпионата Австралии, в среде более мастеровитых теннисистов не утихают споры по поводу правил прохождения карантина непосредственно перед Australian Open, который стартует 8 февраля.

К примеру, француз Жереми Шарди, занимающий 72-е место в рейтинге ATP, возмутился позицией организаторов первого в году турнира "Большого шлема". Те, напомним, готовы предоставить тройке ведущих теннисистов, их спарринг-партнерам и другим членам команды особые условия.

Серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, американка Серена Уильямс, которая заменила в этом списке австралийку Эшли Барти, румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака будут готовиться к Australian Open в Аделаиде. Они смогут тренироваться и посещать спортзал без ограничений, а также примут участие в выставочном турнире. Шарди считает, что такие привилегии не совместимы со спортивными принципами и правами на равные возможности для всех участников, которым предстоит пройти жесткий двухнедельный карантин в Мельбурне. По некоторым данным, за нарушение правил теннисиста могут оштрафовать на сумму вплоть до 20 тысяч австралийских долларов, дисквалифицировать с турнира, а в крайнем случае - даже арестовать и депортировать.

Интересно, что первая ракетка мира Джокович тоже остался недоволен решением Tennis Australia. По информации испанской газеты Marca, Джокович даже рассматривает вариант с отказом от VIP-условий и может отправиться в Мельбурн и пройти карантин на общих основаниях.