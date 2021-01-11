Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт намекнула, что бой-реванш между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором все-таки возможен. По крайней мере, промоушен заинтересован в организации повторного поединка.

- Макгрегор не просто один из лучших в мире бойцов, он один из лучших в истории. Перед боем с Дастином Порье он сосредоточен как никогда прежде. Не знаю, сохранится ли его настрой. Но если мы будем наблюдать такую версию Конора на протяжении года, то как нам не хотеть организовать его реванш с Хабибом?! - приводит слова Уайта ESPN.

Напомним, первый поединок Хабиба с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Он завершился досрочной победой нашего бойца в четвертом раунде и массовой дракой после гонга. Бой Макгрегора и Порье пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби 23 января.