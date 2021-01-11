Упрощена процедура регистрации в госреестре кадастровых инженеров

Росреестр изменил порядок взаимодействия с кадастровыми инженерами. Схема работы существенно упрощается, сообщает пресс-служба ведомства.

Саморегулируемые организации кадастровых инженеров могут теперь направлять необходимые сведения в Росреестр только в электронном виде - с помощью сервиса "Реестры СРО", размещенного на сайте ведомства. Сервис был доработан и модернизован. Для работы в нем уполномоченным лицам этих организаций достаточно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации. Это значительно ускоряет процедуру обновления и наполнения госреестра кадастровых инженеров. Если раньше включение кадастрового инженера в реестр занимало 7 дней, то теперь оно значительно сократится. Пользователи быстрее смогут получать информацию о кадастровых инженерах и заказывать проведение кадастровых работ у проверенных специалистов.

Кроме того, саморегулируемым организациям не нужно больше представлять в Росреестр ряд сведений о кадастровом инженере: о наличии у него высшего образования, о прохождении стажировки, сдаче экзамена, об обучении по программе переподготовки, о судимости. Это признано излишним, так как такая информация размещается на сайтах саморегулируемых организаций.

В госреестре кадастровых инженеров к 1 декабря 2020 года числились 24 535 человек, в реестре саморегулируемых организаций - 14 организаций и одно национальное объединение.