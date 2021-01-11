Уругвайский ученый Гонсало Мораторио: Вакцине "Спутник V" можно доверять

Уругвайский ученый, вирусолог Гонсало Мораторио заявил, что доверяет российской вакцине "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью чилийскому изданию La Tercera. Напомним, что Гонсало Мораторио вошел в десятку лучших ученых-исследователей 2020 года по версии журнала Nature, став единственным латиноамериканцем, вошедшим в этот престижный список. Именно благодаря его усилиям и работе сотрудников возглавляемой им лаборатории в Уругвае в сжатые сроки в самом начале пандемии был создан собственный тест на коронавирус.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о российской вакцине "Спутник V", Мораторио отметил, что у него имеются все основания доверять ее эффективности и безопасности. "Я особенно доверяю вакцине "Спутник V", потому что в ней используются отработанные технологии, сравнимые с применяемыми Оксфордом. Это не технологии Pfizer или Moderna. Это известная технология, за которой стоят десятилетия исследований в фундаментальной науке", - подчеркнул уругвайский специалист.

Он также заявил, что хотел бы, чтобы научные статьи о российской разработке были более доступны для более широко круга людей, поскольку это дало бы больше информации о том, какой путь прошла эта вакцина. "Но у меня не было бы никаких проблем с ней, и я бы даже ее рекомендовал", - подытожил Гонсало Мораторио.

Тем временем в соседней с Уругваем Аргентине прививку "Спутник V" уже получили около 110 тысяч человек. Напомним, что в конце декабря в страну были доставлены первые 300 тысяч доз российской вакцины. Согласно наиболее актуальны официальным данным, опубликованных местным минздравом 3 января 2020 года, когда было вакцинировано 40 тысяч человек.