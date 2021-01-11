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11.01.2021 21:50
Рубрика: Культура

Ушел из жизни лидер "Выхода" Сергей "Силя" Селюнин

Текст: Александр Волков
Умер Сергей "Силя" Селюнин - основатель и лидер группы "Выход" - один из немногих больших русских рок-музыкантов, не ставших постоянным гостем манежей и арен. Об этом в социальных сетях сообщили музыкант Анна "Умка" Герасимова и арт-директор московского клуба "Археология" Николай Ноздрев. О причинах смерти не рассказали, но уточнили: музыкант "ковидом не болел"…
Фото: Сергей Селюнин / vkontakte Фото: Сергей Селюнин / vkontakte
Фото: Сергей Селюнин / vkontakte

Группа "Выход" появилась в начале 80-х годов прошлого столетия, стала одной из первых, вступивших в Ленинградский рок-клуб. К концу десятилетия коллеги Сили стали медийными и стадионными звездами, а он, хотя был одним из интереснейших представителей той генерации, написав множество хитов, остался суперзвездой андеграундных тусовок - выходом для тех, кто понимает смысл жанра.

Выходили CD, виниловые диски и книга "Как ЯДелал рок-н-ролл" или просто "ЯД", где собраны байки и рассказы, часто не добрые и лихие. Сюда же отнесём и то, что Сергей называл свой состав "Бессмертной Группой "Выход", сокращая до "БГ Выход", чем лукаво провоцировал путаницу.

Его остроумный и бескомпромиссный талант был занят тем, чем занимается и народное творчество - душой и сердцем человеческим. Сергей создавал не просто энергию любви, но ощущение понимания, человеческой мудрости. Душевный строй Сили не вписывался в медиа-цивилизацию, да он и сам был подвержен серьёзным нарушениям режима, что тут скрывать, ведь он и сам это не скрывал. Остановить его, казалось, было нельзя, но организм не выдержал, чем не удивил, но крайне огорчил.

Он был разгильдяем и очень хорошим музыкантом - одновременно. Тут важен и так и не изданный блестящий проект "Апокалипсиха", в рамках которого хиты Сергея звучали под аккомпанемент трёх виолончелей и были прекрасны.

Селюнин называл свой альбом 2019 года "последним"… В ответ хотелось махнуть рукой и сказать - да ну что ты… да ладно! На нём он показал и сторону своего таланта, широко неизвестную - записал в бонусах прекрасную эстрадную песню, а рядом с ней безупречно душевные старые рок-хиты. А главной там была новая вещь "Должен кто-то…" - злая и мягкая, ироничная и захватывающая - почти… народная.

Силя - человек, для которого свобода, рок-н-ролл не были выдуманными фантомами, которые можно монетизировать, он жил внутри этих понятий, олицетворял их, не рвался и не суетился…

Много раз терялся на бескрайних российских просторах, попадал в удивительные ситуации, которые могли бы показаться жутковатыми. Вспоминается, что культовый андеграундный лейбл "Отделение Выход" начал в 90-х свой каталог с альбома группы "Выход", который назывался "Выхода нет"...

До сих пор Силе удавалось находить выход из жизненных ситуаций. Можно подумать, что жизнь и правда перелистнула очередную страницу и точно - "Выхода" больше нет. Теперь Выход придётся искать уже без Сили.

Культура Музыка Рок Общество Утраты Музыка с Александром Алексеевым

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