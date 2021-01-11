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11.01.2021 13:14
Рубрика: Общество

Ушла из жизни ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева

Текст: Мария Набиркина

На 65-м году жизни скончалась ректор Московского государственного технологического университета "Станкин" Елена Георгиевна Катаева.

Соболезнования родным и близким Елены Катаевой и коллективу университета выразил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках, - говорится в телеграмме главы ведомства. - Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам. Она всегда хранила верность своим убеждениям и занимала твердую позицию по ключевым вопросам. Человек огромной духовной силы и внутреннего достоинства - такой Елена Катаева навсегда останется в памяти ее родных и близких, коллег и друзей".

Елена Катаева родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. Окончила физико-механический факультет Ленинградского политеха, работала помощником председателя Ленсовета, впоследствии - мэра Петербурга.

С 2015-го по 2017 год Катаева была советником гендиректора Роскосмоса. Пост ректора МГТУ "Станкин" - одного из системообразующих университетов в России - Елена Катаева занимала с мая 2018 года.

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