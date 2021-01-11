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11.01.2021 15:33
Рубрика: Экономика

Уведомлять о сокращениях работодатели по-прежнему будут онлайн

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работодатели продолжат подавать информацию о планируемых сокращениях работников в электронной форме через портал "Работа в России" в период с 13 января по 31 марта 2021 года, следует из постановления правительства. То есть, сведения о предстоящих увольнениях, которые должны предоставляться в центры занятости, по-прежнему будут подаваться ими централизованно и в режиме онлайн. Помимо этого, они также должны сообщать о работниках, переведенных на удаленную или неполную занятость, уровне задолженности по зарплате.

Фото: istock
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Впервые новый формат взаимодействия центров занятости и работодателей опробован в прошлом году. Отчитываться о планируемых изменениях в оргштатной структуре предприятий работодатели начали с апреля в рамках временных мероприятий, введенных из-за распространения коронавируса. Онлайн-форма отчетности остается актуальной и сегодня. "Она позволяет видеть ситуацию на рынке труда в режиме реального времени", - отмечают в Минтруде.

В ведомстве пояснили, что возможность представлять сведения в режиме онлайн реализована на портале "Работа в России" в разделе "Работодателям". Для того, чтобы работать в системе, организациям нужно создать свой личный кабинет на портале "Работа в России".

По мере того, как кадровые службы организаций и предприятий будут регистрироваться на портале и работать с ним, будет возрастать и интенсивность использования портала "Работа в России" для подбора сотрудников.

Экономика Работа Правительство Минтруд Рынок труда

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