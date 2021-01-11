В Германии предложили лечить коронавирус компрессом из имбиря

Недостаток вакцин на Западе приводит к появлению шарлатанов, которые предлагают "чудодейственные" средства от смертельной инфекции. В Германии некоторые люди, серьезно заболевшие COVID-19, могут оказаться в больницах, где их лечат седативными препаратами и без формализованной процедуры подписки, компрессами на грудь, пропитанными имбирем, и гомеопатическими гранулами, содержащими высоко разбавленные частицы железа, предположительно полученные от падающих метеоритов, сообщает Guardian.

Последователи "духовного ученого" и самопровозглашенного ясновидящего Рудольфа Штайнера пропагандируют такие методы лечения для борьбы с коронавирусом из-за предполагаемого "успокаивающего воздействия на душу и тело" и их способности "укреплять внутреннее отношение к свету". Между тем нет рецензируемых исследований или клинических испытаний, подтверждающих эффективность этих средств, они не включены в официальные рекомендации по лечению, выпущенные ведущими ассоциациями интенсивной терапии Германии.

Тем не менее, в Германии некоторые из этих методов лечения назначались тяжелобольным пациентам во время пандемии в больницах Штайнера, таких как, одна из сети из 16 клиник в Берлине, предлагающая интенсивную помощь пациентам с COVID-19 под надзором престижного университета Шарите.