В Госдуму внесены поправки о госзащите силовиков

В меры госзащиты в том числе включено обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице. На это пока могут претендовать лишь те сотрудники указанных органов, которые задействованы в оперативно-розыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров. Также речь идет о тех, кто непосредственно участвует в борьбе с вооруженной преступностью, терроризмом или задействован в спецоперациях.

В пояснительной записке инициаторы напоминают о задачах, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР - по оценке депутатов, угроза для жизни и личной безопасности сотрудников этих ведомств может возникать безотносительно их личного участия в указанных мероприятиях.

Авторы предлагают убрать эти ограничения также и потому, что они создают неравные условия для сотрудников перечисленных органов в сравнении с коллегами из аналогичных органов, имеющими право на госзащиту без дополнительных условий. Например, меры госзащиты сегодня предоставляются судьям, прокурорам, а также сотрудникам ФСБ и Следственного комитета РФ.

Поправки в случае принятия позволят "применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки".

Изменения предлагаются в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".