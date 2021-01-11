В Японии назвали число жертв снегопада

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 277 пострадали в Японии из-за снегопадов, которые охватили побережье Японского моря. Об этом сообщает телеканал NHK.

Большинство инцидентов связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега. Непогода парализовала движение на магистралях, больше тысячи машин оказались в снежном плену. На дорогах идет активная ликвидация заторов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов. Осадки пришли в Японию еще седьмого января и непогода пока не утихает.