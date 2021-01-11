В Карабахе для миротворцев построили третий блочно-модульный городок

Российские миротворцы, несущие службу на наблюдательных постах в южной зоне ответственности Нагорного Карабаха, теперь будут жить в военном блочно-модульном городке в районе села Каракенд. В понедельник этот объект сдали в эксплуатацию специалисты материально-технического обеспечения Минобороны РФ.

"О заселении 60 человек в новый модульный городок, возведенный для создания комфортных условий проживания и быта военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, доложили заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову", - сообщили в нашем военном ведомстве.

Напомним, что в последний день 2020 года в Карабахе ввели в строй сразу два таких объекта - в Степанакерте и Гетаване. Там в общей сложности обустроились более 300 российских миротворцев. Теперь же солдаты и офицеры живут уже в трех военных городках. Наличие там социальной инфраструктуры позволяет "голубым каскам" нести службу вдали от дома в относительно комфортных условиях.

Речь - не о временном пристанище, а о полноценных объектах, оснащенных всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. В Минобороны РФ сообщили, что они изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям. Там есть электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение.

Места проживания миротворцев укомплектованы комплектом мебели: кроватью, шкафом, кухонным гарнитуром, столами и стульями, душевой кабиной. Имеется даже бытовая техника - электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер и бойлер.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В Минобороны РФ отметили, что в таких блочно-модульных городках наши военные могут жить как в регионах с низкими температурами, так и в странах с жарким климатом.