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11.01.2021 16:21
Рубрика: В мире

В крупнейшем озере Африки массово гибнет рыба

Текст: Константин Волков

Многие тысячи экземпляров погибшего нильского окуня оказались выброшены на берега озера Виктория - крупнейшего пресноводного водоема в Африке. Об этом сообщает угандийская газета The Independent.

Фото: Ольга Головко / РИА Новости
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Причина мора рыбы пока не установлена, заявил минсельхоз Уганды. Однако предварительные исследования показывают, что это не было отравление. Возможно, что нильский окунь, чувствительный к содержанию кислорода в воде, стал гибнуть из-за его нехватки, вызванной большим количеством гниющих на дне растений, затопленных при недавнем наводнении, а также - размножением водорослей и штормами, которые перемешивают воду в озере, поднимая к поверхности придонные слои, бедные кислородом.

Специалисты национального НИИ рыбных ресурсов просят местных жителей не использовать эту рыбу в пищу, поскольку причины гибели окуня пока неясны. Вместо этого ее рекомендуется оперативно закапывать, чтобы избежать разложения.

Нильский окунь - хищная рыба, распространенная в большей части рек и озер тропической Африки. В середине ХХ века интродуцирован в озеро Виктория. Обычный размер 45-65 сантиметров, вес 9-20 килограммов. Однако были случаи, когда ловили нильских окуней массой 200 килограммов и длиной два метра.

В мире Африка Уганда

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