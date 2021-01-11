В крупнейшем озере Африки массово гибнет рыба

Многие тысячи экземпляров погибшего нильского окуня оказались выброшены на берега озера Виктория - крупнейшего пресноводного водоема в Африке. Об этом сообщает угандийская газета The Independent.

Причина мора рыбы пока не установлена, заявил минсельхоз Уганды. Однако предварительные исследования показывают, что это не было отравление. Возможно, что нильский окунь, чувствительный к содержанию кислорода в воде, стал гибнуть из-за его нехватки, вызванной большим количеством гниющих на дне растений, затопленных при недавнем наводнении, а также - размножением водорослей и штормами, которые перемешивают воду в озере, поднимая к поверхности придонные слои, бедные кислородом.

Специалисты национального НИИ рыбных ресурсов просят местных жителей не использовать эту рыбу в пищу, поскольку причины гибели окуня пока неясны. Вместо этого ее рекомендуется оперативно закапывать, чтобы избежать разложения.

Нильский окунь - хищная рыба, распространенная в большей части рек и озер тропической Африки. В середине ХХ века интродуцирован в озеро Виктория. Обычный размер 45-65 сантиметров, вес 9-20 килограммов. Однако были случаи, когда ловили нильских окуней массой 200 килограммов и длиной два метра.