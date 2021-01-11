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11.01.2021 04:29
Рубрика: В мире

В Мексике впервые выявлен "британский" штамм коронавируса

Фото: AFP/ALFREDO ESTRELLA Фото: AFP/ALFREDO ESTRELLA
Фото: AFP/ALFREDO ESTRELLA

Минздрав штата Тамаулипас подтвердил первый в Мексике случай заражения "британским" вариантом коронавируса. Об этом сообщила глава ведомства Глория Молина Гамбоа.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По ее словам, новый штамм выявлен у международного путешественника, прибывшего в конце декабря в Тамаулипас из Мехико. Чиновник уточнила, что все пассажиры и члены экипажа, с которыми летел этот человек, сдали впоследствии отрицательные тесты, пишет РИА Новости.

Накануне в Мексике был поставлен новый рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 - 16 105 за сутки. Всего же за время пандемии в стране заболели более 1,5 миллиона человек, из них 133,2 тысячи скончались.

Напомним, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Власти заявили, что этот вариант вируса распространяется с большей скоростью и, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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