В Мексике впервые выявлен "британский" штамм коронавируса

Минздрав штата Тамаулипас подтвердил первый в Мексике случай заражения "британским" вариантом коронавируса. Об этом сообщила глава ведомства Глория Молина Гамбоа.

По ее словам, новый штамм выявлен у международного путешественника, прибывшего в конце декабря в Тамаулипас из Мехико. Чиновник уточнила, что все пассажиры и члены экипажа, с которыми летел этот человек, сдали впоследствии отрицательные тесты, пишет РИА Новости.

Накануне в Мексике был поставлен новый рекорд по числу выявленных случаев COVID-19 - 16 105 за сутки. Всего же за время пандемии в стране заболели более 1,5 миллиона человек, из них 133,2 тысячи скончались.

Напомним, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Власти заявили, что этот вариант вируса распространяется с большей скоростью и, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного.