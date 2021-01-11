В Париже на Елисейских полях создадут гигантский сад

Власти Парижа согласились превратить Елисейские поля в зеленую зону. Мэр французской столицы Анн Идальго дала добро проекту стоимостью 250 миллионов евро по преобразованию самой известной туристической улицы в мире. По словам архитектора Филиппа Кьямбаретта, после реконструкции проспект должен стать "экологичным, желанным и инклюзивным".

Амбициозные преобразования на Елисейских полях произойдут не раньше, чем во французской столице пройдут летние Олимпийские игры 2024 года. Работы планируется закончить к 2030 году. В планы входит сокращение наполовину места для автомобилей, превращение дорог в пешеходные и зеленые зоны, создание туннелей из деревьев на Елисейских полях для улучшения качества воздуха.

По словам Идальго, работы, согласованные в 2019 году лидерами местных сообществ и представителями бизнеса, превратят 1,9-километровый участок в центре Парижа в "необыкновенный сад". Комитет Елисейских полей с 2018 года проводит кампанию за серьезную реконструкцию проспекта и его окрестностей. "Легендарный проспект потерял свое великолепие за последние 30 лет. Парижане постепенно отказываются от него, и последовало несколько кризисов: "желтые жилетки", забастовки, экономический кризис", - говорится в заявлении комитета, приветствующем решение Идальго.

По словам президента комитета Жана-Ноэля Рейнхардта, многим французам Елисейские поля кажутся "изношенными", несмотря на то что проспект считается самым красивым в мире. Он выразил мнение, что территории требуется озеленение и сокращение транспортного потока.

Между тем

Название - "Елисейские поля" - по-французски означает мифический греческий рай, Елисейские поля.

Первоначально это была смесь болота и огорода. Андре Ленотр, садовник Людовика XIV, Короля-Солнца, первым спроектировал широкую набережную, обрамленную двумя рядами вязов с каждой стороны, названную Гранд Кур. В 1709 году она была переименована в Елисейские поля и расширилась, а к концу 18-го века эта территория стала популярным местом для прогулок и пикников.

Сегодня проспект известен своими дорогими кафе, роскошными магазинами, торговыми центрами элитных автомобилей, одной из самых высоких арендных ставок в мире и ежегодным военным парадом в День взятия Бастилии. До того, как коронавирусный кризис остановил международный туризм, архитектор Филипп Чиамбаретта, заявлял, что из примерно 100 тысяч пешеходов, ежедневно проходящих по Елисейским полям, 72 процента были туристами и 22 процента работали в этом районе. По его словам, восьмиполосное шоссе используется в среднем тремя тысячами автомобилей в час, большинство из которых проезжает по проспекту, и он более загрязнен, чем оживленная кольцевая дорога Периферик вокруг французской столицы.