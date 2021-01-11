В России изменились правила работы ломбардов

В России вступила в силу очередная часть закона, заметно меняющего правила работы ломбардов. Она связана с юридическим аспектом деятельности ломбардов.

Так, ломбардом теперь сможет называться только юридическое лицо, которое Банк России включит в государственный реестр. В случае исключения из реестра организация потеряет право на статус ломбарда.

До этого госреестр тоже велся, но на основе данных ЕГРЮЛ, и по мере вступления закона в силу он сменится реестром, сформированным по новым правилам. Кроме того, ранее Банк России мог ограничивать работу ломбардов только через суд, а теперь будет делать это путем исключения из госреестра.

Также из обновленного законом определения ломбарда вытекает запрет на работу с недвижимостью. Так, указывается, что ломбарды могут выдавать займы только под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления.