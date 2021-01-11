В России появится стандарт "Цифровой школы"

Минпросвещения и Минцифры подготовили совместный проект приказа, который предлагает установить стандарт "Цифровой школы" в России.

Документ содержит очень много подробной информации о том, каким оборудованием необходимо оснащать школы. В том числе - описываются функции систем видеонаблюдения, которые должны применяться на государственной итоговой аттестации. То есть - на ЕГЭ.

- Система видеоаналитики должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь, - говорится в документе.

Также есть и важный пункт, который касается обеспечения техникой учителей.

- Не менее 60% учителей, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, должны быть обеспечены персональным устройством для обеспечения образовательного процесса и ведения педагогический деятельности, - говорится в документе.

В пояснительной записке подчеркивается, что приказом утверждаются требования к оснащению школ в целях формирования ИТ-инфраструктуры для "создания условий для применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обеспечения равных доступных возможностей для образования обучающихся вне зависимости ?от места их проживания".