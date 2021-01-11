В ВОЗ проверят, стали ли летучие мыши источником COVID-19

Места скопления летучих мышей считаются наиболее вероятным источником COVID-19. Об этом сообщила представитель международных экспертов ВОЗ Марион Купманс, возглавляющая группу специалистов, которые должны провести расследование и выяснить, откуда взяла начало пандемия коронавируса SARS-CoV-2.

"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", - сказала Марион Купманс в интервью телеканалу СGTN.

Ранее о том, что новый коронавирус является рекомбинантным и содержит фрагменты генома летучих мышей и панголинов, говорил известный эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

Делегация ВОЗ должна приступить к работе в Китае в ближайшие дни.

Глава ВОЗ доктор Тедрос Габрейесус сегодня приветствовал решение властей Китая, которые дали добро на визит международной группы экспертов для выяснения происхождения SARS-CoV-2. В своем Twitter он подчеркнул, что надеется на тесное сотрудничество с китайскими партнерами.

Ранее Гебрейесус заявлял, что сожалеет о медлительности в оформлении разрешения для экспертов на работу в Китае. По его словам, некоторые эксперты уже были в самолете, когда узнали, что разрешения на их въезд и пребывание в Китае еще не получены.