В женской волейбольной Суперлиге растет накал страстей

Сразу два матча 18-го тура регулярного чемпионата нашей женской волейбольной Суперлиги завершились на тай-брейках, то есть победительницы определялись в укороченном (до 15 очков) пятом сете.

Руководимая легендарным мэтром тренерского цеха Николаем Карполем "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) в Нижнем Новгороде одолела местную "Спарту" - 3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7). Причем девушки с Урала сейчас выступают без травмированного лидера, игрока сборной России нападающей Ксении Парубец. В ее отсутствие 25 очками (в том числе четыре подачи навылет) отличилась Богдана Анисова, еще 19 очков в командную копилку добавила Ксения Смирнова.

Краснодарское "Динамо" дома с трудом и в волевом режиме одолело "Тулицу" - 3:2 (21:25, 22:25, 25:19, 25:12, 15:12). В турнире лидируют столичные динамовки (14 побед - 1 поражение) и казанское "Динамо-Ак Барс" (13-1).