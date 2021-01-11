Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в Москве

С середины первой рабочей недели москвичей ждут настоящие сибирские морозы. Температура окажется ниже нормы на 7-10 градусов. А 14 января ожидается еще и довольно заметный снег.

"К нам приходят холодные воздушные массы из Сибири, с севера Красноярского края", - пояснил в интервью KP.Ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что на юге Западной Сибири стоит уже супер-холодная погода. "На 15-16 градусов ниже минимальных значений. До минус 35-40. В XXI веке нечто похожее было, пожалуй, лишь в 2006-м году, такой аномальный период. Две недели с аномально холодными температурами - очень большая нагрузка на организм человека. В этих регионах уже вывешены предупреждения, чтобы автомобилисты в одиночку не передвигались за городом", - рассказал Вильфанд.

В Москве 25-градусные морозы возможны в середине недели. Особенно понижение температуры будет заметно в среду, четверг, пятницу. Затем возможно потепление. "Предварительные расчеты показывают, что повышение температуры возможно либо в самом конце этой недели, либо в самом начале следующей. До субботы включительно будет по настоящему морозная погода",- уточнил синоптик.

И добавил, что 85% женщин-москвичек терпеть не могут такие трескучие морозы. А 15% москвичек их обожают. Возможно потому, что у них есть красивые шубы, шутливо заметил Вильфанд.